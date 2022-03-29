Yol bakım çalışması sırasında su borusu patladı - Son Dakika

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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde çöken yolda yapılan bakım çalışmasında iş makinesinin patlattığı borudan çıkan su metrelerce yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Muratpaşa Mahallesi Sümbül Sokak'ta çöken yolda yaptığı bakım çalışması kapsamında bir iş makinesi yolu kırmaya başladı. Bu sırada patlayan borudan çıkan su metrelerce yükseldi.

Şebeke suyunun kesilmesinin ardından onarım çalışmasına başlandı.

Borunun patladığı ve suyun yükseldiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.