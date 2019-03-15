Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yol Kenarında El Yapımı Patlayıcı Bulundu

İstanbul'da Yol Kenarında El Yapımı Patlayıcı Bulundu

8 dakika önce

İstanbul'da TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde yolun kenarına tencere içine tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

İstanbul'da TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde yolun kenarına tencere içine tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. TEM otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametindeki şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlık ekipler, karayolu kenarına tencere içinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) tespit etti. Bunun üzerine TEM otoyolunu yaya ve araç trafiğine kapatan emniyet güçleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra incelemelerde bulundu. Yaklaşık 3 saat süren incelemelerin ardından tencere içinde el yapımı patlayıcı ve düzenekler fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.

(Sadık Kahraman - Serdal Altıntepe/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:26 Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tem Otoyolunda Şüpheli Paket Alarmı (1) Seyrantepe Tem Otoyolu Kenarında İncelenen Şüpheli Paketten El Yapımı Patlayıcı ve Bomba... İstanbul Bahçelievler'de Panik Yaratan Görüntü: Sosyal Medyadan Tepki Yağdı Atatürk Havalimanı Arazisine Yapılacak Projenin Görseli Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 17:34:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yol Kenarında El Yapımı Patlayıcı Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]