Beyoğlu'nda yol verme kavgası kanlı bitti: "Beni nasıl tanımazsınız" diyerek yanlışlıkla yanındaki adamı öldürdü - Son Dakika
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Beyoğlu'nda yol verme kavgası kanlı bitti: "Beni nasıl tanımazsınız" diyerek yanlışlıkla yanındaki adamı öldürdü

08.11.2022 12:20

İstanbul Beyoğlu'nda yol verme meselesi yüzünden tartışan taraflar, parkta tekrar karşılaşarak silahlı kavgaya tutuştu. Parkta, "Beni nasıl tanımazsınız, tanıyacaksınız" diyerek karşısındakilere saldıran şahıs, elindeki tabanca ile yanlışlıkla yanında bulunan 1 kişiyi vurarak öldürdü, 1 kişiyi de ağır yaraladı. Olaya karışan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Önceki hafta Pazar günü saat 17.15 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi'nde Cenk Y. ile Zafer Ö. isimli şahıslar otomobille seyir halindeyken "Arap Veysi" lakaplı Veysel E. ile aralarında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yolun kenarında bekleyen Hasan Basri A. ile Emir Doğancan G. isimli şahıslar Veysel E.'nin yanına gelerek tartışmaya dahil oldu.

"BENİ NASIL TANIMAZSINIZ?" DİYEREK SALDIRMIŞ

Yol ortasında yaşanan tartışma sırasında Veysel E., Cenk Y. ile Zafer Ö. isimli şahıslara, "Parkta bekleyin bizi geliyoruz" diyerek aracına binip bölgeden ayrıldı. Kendini "Arap Veysi" olarak tanıtan Veysel E., parka yanında Fatih Sarıtaş, Enes D., Hasan Basri A., Emir Doğancan G. ve Mehmet A. isimli şahıslarla birlikte geldi. Yolda tartıştığı şahıslara, "Siz beni nasıl tanımazsınız, beni tanıyacaksınız" diyen Veysel E., Cenk Y. ve Zafer Ö.'ye saldırdı.

Yol verme kavgası cinayetle bitti: 'Beni nasıl tanımazsınız' diyerek yanlışlıkla yanındaki adamları vurdu

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI

Yaşanan arbede sırasında Veysel E., elindeki tabanca ile yanlışlıkla yanında bulunan Fatih Sarıtaş'ı kafasından, Enes D.'yi ise kalçasından vurdu. Silahın patlaması üzerine kavgaya karışanlar sağa sola kaçışırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralılar Fatih Sarıtaş ve Enes D. hastaneye kaldırıldı. Fatih Sarıtaş hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Enes D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yol verme kavgası cinayetle bitti: 'Beni nasıl tanımazsınız' diyerek yanlışlıkla yanındaki adamları vurdu

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerinde inceleme yapan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Emir Doğancan G. ve Hasan Basri A. isimli şahıslar Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi bahçesinde yakalandı. Cenk Y. ve Zafer Ö. de Hasköy Parkında yakalandı. Devam eden çalışmalarda Mehmet A. olayda kullanılan silahla birlikte yakalanırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polislerinin kendini "Arap Veysi" olarak tanıtan Veysel E.'yi yakalama çalışmalarını ise sürdürdüğü öğrenildi. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

TARTIŞMA ANLARI KAMERADA

Beyoğlu'nda cinayetle sonuçlanan yol verme kavgası anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir otomobilin yolun ortasında bir aracın önünde durduğu ve aracından inen şahısların tartıştığı, daha sonrada tekrar araçlara binerek olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

Kaynak: İHA
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Hasan Basri, Beyoğlu, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda yol verme kavgası kanlı bitti: 'Beni nasıl tanımazsınız' diyerek yanlışlıkla yanındaki adamı öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda yol verme kavgası kanlı bitti: "Beni nasıl tanımazsınız" diyerek yanlışlıkla yanındaki adamı öldürdü - Son Dakika
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