İstanbul'da "yol verme kavgası"nda 3 kişi yaralandı - Son Dakika

İstanbul Küçükçekmece'de yol verme tartışması nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Kartaltepe Mahallesi Şadırvan Sokak'ta karşı karşıya gelen iki araçta bulunan kişiler arasında, yol verme tartışması yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahını çıkaran bir kişi, diğer araçta bulunan Sergen A. ile Sertaç Y'nin kafasına dipçikle vurarak, Beyhan K'yı ise ateş ederek yaraladı.

Yaralanan 3 kişi, arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.