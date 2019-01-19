Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yolcu Otobüs Devrildi: 6 Yaralı

İstanbul'da Yolcu Otobüs Devrildi: 6 Yaralı

40 dakika önce

İstanbul Beykoz'da bir yolcu otobüsü bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

İstanbul Beykoz'da bir yolcu otobüsü bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada 6 kişi hafif yaralandı. Kaza, Beykoz Kuzey Marmara Yolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Bartın'dan İstanbul'a gelen Nusret Ö. idaresindeki 34 FA 2021 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 6 kişi hafif yaralandı. Yaralanan yolcular ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Devrilen yolcu otobüsü vinç yardımıyla çekildi. Otobüs muavini ise, kazanın bir anda meydana geldiğini, ne olduğunu anlamadıklarını söyledi.

(Metin Başar - Aydemir Kadıoğlu - Gamze Erdemir/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:31 Kaynak: İHA

Bartın, Beykoz, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmiyle Twitter'da Gündem Olan Profesör Bence Nanay Türkiye'ye Geldi AK Parti'li Bülent Turan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: İstanbul'a İmam, Ankara'ya Ülkücü, Nerede CHP'liler?

Ekrem İmamoğlu Süper Kahraman Olunca Sosyal Medya Yıkıldı Okuldaki Tacizi Protesto Eden Öğrencilere, Karne Günü Takdir-Teşekkür Belgesi Verilmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 10:11:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yolcu Otobüs Devrildi: 6 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]