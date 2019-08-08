İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 7 yaralı
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Havalimanına yolcu taşıyan Havaist otobüsü yoldan çıkarak yol kenarında meyve satan stantlara çarpıp devrildi.
Havalimanına yolcu taşıyan Havaist otobüsü yoldan çıkarak yol kenarında meyve satan stantlara çarpıp devrildi. Olay yerinde 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var. Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:00 Kaynak: İHA
(İHA)
İstanbul Havalimanı'ndan yolcu taşıyan otobüs elektrik diğerine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı İstanbul'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak Kemal Kılıçdaroğlu Suriye için harekete geçti: Herkesin katılacağı bir toplantı yapılacak Adana Otogarı'nda unutulan çanta, polisi alarma geçirdi