Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 7 yaralı
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İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 7 yaralı

48 dakika önce

Havalimanına yolcu taşıyan Havaist otobüsü yoldan çıkarak yol kenarında meyve satan stantlara çarpıp devrildi.

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 7 yaralı, System.String[]
Havalimanına yolcu taşıyan Havaist otobüsü yoldan çıkarak yol kenarında meyve satan stantlara çarpıp devrildi. Olay yerinde 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var.
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:00 Kaynak: İHA
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