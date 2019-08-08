İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 7 yaralı

Havalimanına yolcu taşıyan Havaist otobüsü yoldan çıkarak yol kenarında meyve satan stantlara çarpıp devrildi. Olay yerinde 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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