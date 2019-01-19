Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yolcu Otobüsü Devrildi

İstanbul'da Yolcu Otobüsü Devrildi

1 saat önce

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi İSTANBUL(İHA)- Kuzey Marmara Yolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde Anadolu Feneri Mevkiinde, yolcu otobüsü devrildi.

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi İSTANBUL(İHA)- Kuzey Marmara Yolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde Anadolu Feneri Mevkiinde, yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:04 Kaynak: İHA

Selim, Marmara, İstanbul, 3. Sayfa
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