İstanbul'da Yolcu Otobüsü Devrildi
1 saat önce
İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi İSTANBUL(İHA)- Kuzey Marmara Yolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde Anadolu Feneri Mevkiinde, yolcu otobüsü devrildi.
İstanbul
'da yolcu otobüsü devrildi İSTANBUL(İHA)- Kuzey Marmara
Yolu Yavuz Sultan Selim
Köprüsü istikametinde Anadolu Feneri Mevkiinde, yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:04 Kaynak: İHA
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