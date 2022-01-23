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İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı - Son Dakika

İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

23.01.2022 10:42
İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantı yolunda yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantı yolunda yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametine giden şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kazada ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin otobüstekilere müdahalesi sürüyor.

İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

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TEM Otoyolu, Ümraniye, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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