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İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, 3 kişi hayatını kaybetti

23.01.2022 16:57
İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Beykoz'da yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 18 yolcu yaralandı.

İstanbul Beykoz'da yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 18 yolcu yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametinde ilerleyen Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, yağışın etkili olduğu Çamlık Tüneli mevkisinde yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada bazı yolcular araçta sıkıştı, bazıları da otobüsten dışarı savruldu. Otobüste sıkışanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şoför E.Ç. ile yolculardan Cafer İzmirli kaza yerinde hayatını kaybetti, yolcu Uğur Göknar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 18 yolcu, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Cenazeler, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otobüs vinç yardımıyla kaldırıldı

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından otobüs, vinç yardımıyla yuvarlandığı yerden kaldırıldı. Aracın çekiciyle yoldan alınmasının ardından kapalı olan şeritler de trafiğe açıldı.

Yolcuların otobüsteki eşyası da emniyete götürüldü.

Kazada yaşamını yitiren öğretmen için başsağlığı mesajı

Kazada yaşamını yitiren Cafer İzmirli'nin Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde öğretmenlik yaptığı, Afyonkarahisar'daki ailesini ziyaret için yola çıktığı öğrenildi.

Çerkezköy Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda çok üzgün olduklarını belirtti.

Şehit Erdem Uçar Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Cafer İzmirli'nin Afyonkarahisar'daki ailesini ziyarete gittiği bilgisini veren Gümüş, "Öğretmenimiz Cafer İzmirli'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Çerkezköy Bilim ve Sanat Merkezi'nde bilişim alanında görevliydi." ifadelerini kullandı.

İzmirli'ye rahmet, ailesi ve meslektaşlarına başsağlığı dileyen Gümüş, öğretmenin son atölye dersini dün yaptığını belirtti.

Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan hayatını kaybeden öğretmenler için taziye mesajı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da kazada yaşamını yitiren öğretmenler için taziye mesajı yayımladı.

Yıldırım, kazada Çerkezköy Şehit Erdem Uçar Ortaokulu'nda görevli Bilişim Teknolojileri öğretmeni Cafer İzmirli ve Büyükyoncalı 1 Kasım İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Uğur Göknar'ın yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Kazada Göknar'ın eşinin de yaralandığı bilgisini paylaşan Vali Yıldırım, "Kazada vefat eden öğretmenimiz İzmirli, Göknar ve diğer vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan Halk Eğitim Merkezi Sanat Tasarım öğretmenimiz Funda Kır Göknar'a ve diğer vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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Çerkezköy, İstanbul, Bilişim, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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