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Son dakika haber: İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın paniği: Yolcular 1.5 saat TEM'de kaldı - Son Dakika

Son dakika haber: İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın paniği: Yolcular 1.5 saat TEM'de kaldı

15.11.2021 16:17

Son dakika haberi: İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın paniği: Yolcular 1.5 saat TEM'de kaldı İçinde 1'i çocuk 21 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsünün lastiğinin yanması paniğe neden oldu Otobüsten tahliye edilen 21 yolcu yaklaşık 1.

İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın paniği: Yolcular 1.5 saat TEM'de kaldı

İçinde 1'i çocuk 21 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsünün lastiğinin yanması paniğe neden oldu

Otobüsten tahliye edilen 21 yolcu yaklaşık 1.5 saat boyunca TEM'de yol kenarında bekledi

İSTANBUL - İstanbul'dan Çorlu'ya gitmek üzere otogardan kalkan yolcu otobüsünün lastiği TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde yanmaya başladı. Paniği neden olan yangın kısa sürede otobüs çalışanları tarafından söndürülürken, araçtan tahliye edilen 1'i çocuk 21 yolcu yaklaşık 1.5 saat TEM'de kaldı.

Olay, Saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Altınşehir Mevkii Edirne istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, saat 13.00'da Çorlu'ya gitmek üzere otogardan kalkan Metro firmasının 34 BK 6815 plakalı yolcu otobüsünün sol lastiğinden bir anda dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden yolcular, sürücüye söylemesiyle araç yol kenarına park edildi. 1'i çocuk toplam 21 yolcu panikle tahliye edilirken, yangın otobüs çalışanları tarafından söndürüldü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis herhangi bir kazanın olmaması için önlem alırken, sürücünün evrakları kontrol etti. İtfaiye ekipleri ise yangının tamamen sönüp sönmediğini kontrol etti. Otobüs lastiğinin yanması nedeniyle başka araçla seyahat etmek isteyen yolcular, yaklaşık bir buçuk saat TEM Otoyolu kenarında bekledi. Yolcular durama tepki gösterdi. Bir buçuk saat sonra firmanın başka otobüs göndermesiyle yolcular, beklediği noktandan alınarak yollarına devam etti.

Konu hakkında konuşan otobüsün ikinci Kaptanı Fahri Patlak, "Bir anda duman yaptı, duman yapınca durduk, su döktük. Yaralı falan yok. Çorlu'ya gideceğiz" dedi.

Yolculardan Yaşar Erdoğan ise, "Lastiklerinden duman gelince dışarı çıktık. Bir saatten fazladır bekliyoruz. Zaten geç kalktı otobüs, başka yerden geliyordu. Durmadan geldi buraya. Kimseye bir şey olmadı, hala bekliyoruz" diye konuştu.

Son dakika haber: İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın paniği: Yolcular 1.5 saat TEM'de kaldı
Son dakika haber: İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın paniği: Yolcular 1.5 saat TEM'de kaldı
Son dakika haber: İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın paniği: Yolcular 1.5 saat TEM'de kaldı
Son dakika haber: İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın paniği: Yolcular 1.5 saat TEM'de kaldı

TEM Otoyolu, İstanbul, Yangın, Çorlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın paniği: Yolcular 1.5 saat TEM'de kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın paniği: Yolcular 1.5 saat TEM'de kaldı - Son Dakika
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