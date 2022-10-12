Yolcu seçen taksici ceza kesilince hıncını basın mensuplarından çıkardı - Son Dakika
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Yolcu seçen taksici ceza kesilince hıncını basın mensuplarından çıkardı

12.10.2022 15:17

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatih Aksaray Metro İstasyonu çevresinde yapılan uygulamada kurallara uymayan taksicilere para ve trafikten men cezaları kesildi. Yolcu seçen bir taksici ceza yazılırken hıncını basın mensuplarından çıkardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri Fatih Aksaray Metro İstasyonu çevresinde taksicilere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayan 5 taksi şoförüne 196'şar lira para cezası kesildi. Yolcu seçen taksi şoförü İlkay Yalçın'a ise bin 823 lira ceza yazılırken, taksi 10 gün trafikten menedildi.

CEZAYA DEĞİL BASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Fatih'ten Esenyurt'a gitmek isteyen bir yolcuyu almayan taksi şoförü İlkay Yalçın, ceza yazıldığı sırada kendisine soru soran basın mensuplarına küfretti.

Yolcu seçen taksici ceza kesilince basın mensuplarına küfretti

"HERKES İŞİNİ YAPMALI"

Emniyet kemeri takmadığı için cezai işlem uygulanan taksi şoförü Oğuzhan aslan "Emniyet kemeri takmadığım için cezai işlem yapılacak. Yolcu seçen taksicilerle ilgili ne diyeyim? Bir şey diyemiyorum. Herkes almalı, işini yapmalı. Bizim işimiz bu. Taksimetreleri açmamız lazım" dedi.

Yolcu seçen taksici ceza kesilince basın mensuplarına küfretti
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Kaynak: DHA

Esenyurt, İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu seçen taksici ceza kesilince hıncını basın mensuplarından çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolcu seçen taksici ceza kesilince hıncını basın mensuplarından çıkardı - Son Dakika
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