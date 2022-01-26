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İSTANBUL'DA YOİSTANBUL - İSTANBUL'DA YOLDA KALAN SÜRÜCÜLERE TRAFİK POLİSİ DESTEĞİ KAMERADALDA KALAN SÜRÜCÜLERE TRAFİK POLİSİ DESTEĞİ KAMERADA - Son Dakika

İSTANBUL'DA YOİSTANBUL - İSTANBUL'DA YOLDA KALAN SÜRÜCÜLERE TRAFİK POLİSİ DESTEĞİ KAMERADALDA KALAN SÜRÜCÜLERE TRAFİK POLİSİ DESTEĞİ KAMERADA

26.01.2022 22:06

İstanbul'da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle birçok yol kapandı, sürücüler mahsur kaldı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle birçok yol kapandı, sürücüler mahsur kaldı. Yolda kalan sürücülere trafik polisi desteği kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da şiddetli kar yağışı sonrası kapanan yollar nedeniyle zorluklar yaşayan sürücülere destek oldu. İstanbul'un birçok noktasında sürücülerin trafik polislerinin yoğun çabasıyla ilerleyebilmeleri kameralara yansıdı. Görüntülerde, kimi trafik polislerinin kar küreyip, mahsur kalan aracın çıkmasını sağladığı, kimilerinin ise araçları ittiği görülüyor.

İSTANBUL'DA YOİSTANBUL - İSTANBUL'DA YOLDA KALAN SÜRÜCÜLERE TRAFİK POLİSİ DESTEĞİ KAMERADALDA KALAN SÜRÜCÜLERE TRAFİK POLİSİ DESTEĞİ KAMERADA
İSTANBUL'DA YOİSTANBUL - İSTANBUL'DA YOLDA KALAN SÜRÜCÜLERE TRAFİK POLİSİ DESTEĞİ KAMERADALDA KALAN SÜRÜCÜLERE TRAFİK POLİSİ DESTEĞİ KAMERADA
İSTANBUL'DA YOİSTANBUL - İSTANBUL'DA YOLDA KALAN SÜRÜCÜLERE TRAFİK POLİSİ DESTEĞİ KAMERADALDA KALAN SÜRÜCÜLERE TRAFİK POLİSİ DESTEĞİ KAMERADA
İSTANBUL'DA YOİSTANBUL - İSTANBUL'DA YOLDA KALAN SÜRÜCÜLERE TRAFİK POLİSİ DESTEĞİ KAMERADALDA KALAN SÜRÜCÜLERE TRAFİK POLİSİ DESTEĞİ KAMERADA
İSTANBUL'DA YOİSTANBUL - İSTANBUL'DA YOLDA KALAN SÜRÜCÜLERE TRAFİK POLİSİ DESTEĞİ KAMERADALDA KALAN SÜRÜCÜLERE TRAFİK POLİSİ DESTEĞİ KAMERADA
İSTANBUL'DA YOİSTANBUL - İSTANBUL'DA YOLDA KALAN SÜRÜCÜLERE TRAFİK POLİSİ DESTEĞİ KAMERADALDA KALAN SÜRÜCÜLERE TRAFİK POLİSİ DESTEĞİ KAMERADA
İSTANBUL'DA YOİSTANBUL - İSTANBUL'DA YOLDA KALAN SÜRÜCÜLERE TRAFİK POLİSİ DESTEĞİ KAMERADALDA KALAN SÜRÜCÜLERE TRAFİK POLİSİ DESTEĞİ KAMERADA
İSTANBUL'DA YOİSTANBUL - İSTANBUL'DA YOLDA KALAN SÜRÜCÜLERE TRAFİK POLİSİ DESTEĞİ KAMERADALDA KALAN SÜRÜCÜLERE TRAFİK POLİSİ DESTEĞİ KAMERADA
İSTANBUL'DA YOİSTANBUL - İSTANBUL'DA YOLDA KALAN SÜRÜCÜLERE TRAFİK POLİSİ DESTEĞİ KAMERADALDA KALAN SÜRÜCÜLERE TRAFİK POLİSİ DESTEĞİ KAMERADA

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İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA YOİSTANBUL - İSTANBUL'DA YOLDA KALAN SÜRÜCÜLERE TRAFİK POLİSİ DESTEĞİ KAMERADALDA KALAN SÜRÜCÜLERE TRAFİK POLİSİ DESTEĞİ KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA YOİSTANBUL - İSTANBUL'DA YOLDA KALAN SÜRÜCÜLERE TRAFİK POLİSİ DESTEĞİ KAMERADALDA KALAN SÜRÜCÜLERE TRAFİK POLİSİ DESTEĞİ KAMERADA - Son Dakika
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