İstanbul'da yolda kalan vatandaşlara ne olacak? Vali, kurtarma planını açıkladı - Son Dakika

İstanbul'da kar yağışının, hayatı felç etmesinin ardından yolda mahsur kalan vatandaşların durumunun ne olacağı merak ediliyordu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bir televizyon programı yayınına katılarak İstanbul'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MAHSUR KALAN VATANDAŞLARIMIZ VAR"

Kar yağışı ile mücadelenin yoğun şekilde devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Önemli tedbirler aldık ama şu anda yollarımızda 5 noktada sıkıntıdan bahsetmek istiyorum. TEM'de 4 nokta, Kuzey Marmara otoyolunda 4 nokta. Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri- Yassıören arasında ve Havalimanı bağlantısında mahsur kalan vatandaşlarımız var. TEM'de Hadımköy Avcılar'da mahsur kalan vatandaşlarımız var. İkitelli Mahmutbey'de mahsur kalan vatandaşlarımız var. Selimpaşa - Kumburgaz yönünde mahsur kalan vatandaşlarımız var. Hadımköy'de mahsur kalan vatandaşlarımız var" ifadelerini kullandı.

"MİSAFİRHANELER VE OTELLERE YERLEŞTİRİLİYORLAR"

Özellikle Odayeri - Yaassıören arasında kar kalınlığının 80-90 santimetreye ulaştığını vurgulayan Yerlikaya, "Burada bulunan vatandaşlarımıza bir yandan yardım ederken, bir yandan da onların iki yönlü tahliyeleri ve misafir edilmeleri ile ilgili çalışma başlattık. TEM'de de yol boyunda bütün ilçe kaymakamlarımız emniyetimiz hep birlikte buradaki vatandaşlarımızı da oralardan alıp misafirhaneler ve otellere yerleştirme ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. 35-40 yıldır rastlanılmayan bir kış gecesi ile imtihan ediliyoruz. Zor bir süreç vatandaşlarımızın almış olduğumuz kısıtlamalarla ilgili bütün kararlara yürekten uyduklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"GECE ŞARTLAR DAHA DA ZORLAŞACAK"

Gece hava şartlarının daha da zorlaştığını ifade eden Yerlikaya, "Bu durumda bizim o araçları kurtarma çalışmasını devam ettiriyoruz. Bir yandan aile olan, küçük çocukları olan, yaşça bizden büyük olanlar var. Onları zor durumda bırakmamak için kaymakam belediyelerimiz mekanlarında otellerine misafirhanelerde onları bu gece misafir etmek istiyoruz. Araçlar kalacak onlar bizim emanetimiz. Bütün güvenlik güçlerimiz alarm durumunda. O araçları güvenli şekilde oraları açtığımızda araç sahiplerine teslim edeceğiz" diye konuştu.