Yolda yürüyen kadını kucaklayıp arabaya atarak kaçırmıştı! Gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika

Yolda yürüyen kadını kucaklayıp arabaya atarak kaçırmıştı! Gerçek bambaşka çıktı

Son Güncelleme: 10.09.2023 21:00

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kadın, caddede araca zorla bindirilerek kaçırılmış ve olay büyük yankı uyandırmıştı. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Öte yandan tepki çeken olayla ilgili emniyete herhangi bir müracaatın bulunmadığı öğrenilmişti. Konuya ilişkin açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden geldi. Yapılan açıklamada "Bir şahsın nişanlısına sürpriz yapmak istediği görüntülerin yanlış anlaşılmaya neden olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Gaziosmanpaşa'da kız kardeşiyle caddede yürüyen kadının zorla araca bindirilerek götürüldüğü anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilmiş ve olay infiale yol açmıştı. Konuya ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bir şahsın nişanlısına sürpriz yapmak istediği, görüntülerin yanlış anlaşılmaya neden olduğunun tespit edildiği bildirildi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIMIŞTI

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi General Aldoğan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kız kardeşiyle yürüyen kadının yanına yaklaşan araçtan inen kişi kadını zorla araca bindirmişti. Araçtakiler daha sonra hızla olay yerinden uzaklaşırken söz konusu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

EMNİYETE MÜRACAAT OLMAMIŞTI

Yaşanan anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri çalışma başlatmış ve söz konusu olayla ilgili emniyete herhangi bir müracaatın bulunmadığı öğrenilmişti.

GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI

İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada ise, gerçeğin bambaşka olduğu öğrenildi. Merkezden yapılan açıklamada, "Bir şahsın nişanlısına sürpriz yapmak istediği görüntülerin yanlış anlaşılmaya neden olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Hukuk

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Hukuk, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Yolda yürüyen kadını kucaklayıp arabaya atarak kaçırmıştı! Gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolda yürüyen kadını kucaklayıp arabaya atarak kaçırmıştı! Gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika
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