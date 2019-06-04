İstanbul'da yollar bayram etti
39 dakika önce
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbulluların kentten ayrılmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 2'ye düştü.
Ramazan Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:36 Kaynak: İHA
tatili dolayısıyla İstanbulluların kentten ayrılmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 2'ye düştü. Megakentte bomboş kalan yollar ise havadan görüntülendi. Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar tatil beldelerine ve memleketlerine gitti. Erkenden yola çıkan tatilcilerin kentten ayrılması ile İstanbul'da yollar boşaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
cep trafik verilerine göre bayramın birinci gününde kentte yoğunluk yüzde 2'ye düştü. İstanbul'un birçok noktasında yollar boş kalırken, Bakırköy
ve çevresindeki yollar havadan görüntülendi. Görüntülerle boş kalan yollar gözler önüne serildi.
(İHA)
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