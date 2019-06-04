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İstanbul'da yollar bayram etti

39 dakika önce

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbulluların kentten ayrılmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 2'ye düştü.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbulluların kentten ayrılmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 2'ye düştü. Megakentte bomboş kalan yollar ise havadan görüntülendi. Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar tatil beldelerine ve memleketlerine gitti. Erkenden yola çıkan tatilcilerin kentten ayrılması ile İstanbul'da yollar boşaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cep trafik verilerine göre bayramın birinci gününde kentte yoğunluk yüzde 2'ye düştü. İstanbul'un birçok noktasında yollar boş kalırken, Bakırköy ve çevresindeki yollar havadan görüntülendi. Görüntülerle boş kalan yollar gözler önüne serildi.
(İHA)
İstanbul'da yollar bayram etti
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:36 Kaynak: İHA
İstanbul, Ramazan Bayramı, Güncel
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