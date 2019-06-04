İstanbul'da yollar bayram etti, boş kalan yollar havadan görüntülendi
1 saat önce
İstanbul'da yollar bayram etti, boş kalan yollar havadan görüntülendiİSTANBUL - Ramazan bayramı tatili dolayısıyla İstanbulluların kentten ayrılmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 2' ye düştü.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:18 Kaynak: İHA
'da yollar bayram etti, boş kalan yollar havadan görüntülendi
İSTANBUL - Ramazan bayramı tatili dolayısıyla İstanbulluların kentten ayrılmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 2' ye düştü. Megakentte bomboş kalan yollar ise havadan görüntülendi. Ramazan Bayramı
dolayısıyla 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar tatil beldelerine ve memleketlerine gitti. Erkenden yola çıkan tatilcilerin kentten ayrılması ile İstanbul'da yollar boşaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
cep trafik verilerine göre kentte yoğunluk yüzde 2'ye düştü. İstanbul'un birçok noktasında yollar boş kalırken Bakırköy
'de ve çevresindeki yollar havadan görüntülendi. Görüntülerle boş kalan yollar gözler önüne serildi.
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