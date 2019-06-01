İstanbul'da yollar boş kaldı
24 dakika önce
İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yollar boş kaldı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:50 Kaynak: DHA
'da 9 günlük Ramazan Bayramı
tatilinin başlamasıyla yollar boş kaldı. Tatili İstanbul dışında geçirmek isteyenler dün akşam yola çıktı. Bu sabah D-100 Karayolu
'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin (İBB
) verilerine göre saat 09.30'da yüzde 17 olarak görüldü.
- İstanbul
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