Son Dakika Haberleri: İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI
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İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI

14 dakika önce

İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yollar boş kaldı.

İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yollar boş kaldı.
Tatili İstanbul dışında geçirmek isteyenler dün akşam yola çıktı. Bu sabah D-100 Karayolu'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre saat 09.30'da yüzde 17 olarak görüldü.
İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:59 Kaynak: DHA
D-100 Karayolu, Sabah, Ramazan Bayramı, İstanbul, Güncel
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