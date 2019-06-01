Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yollar boş kaldı
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da yollar boş kaldı

1 saat önce

İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yollar boş kaldı.

İstanbul'da yollar boş kaldı, System.String[]
İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yollar boş kaldı. Tatili İstanbul dışında geçirmek isteyenler dün akşam yola çıktı. Bu sabah D-100 Karayolu'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre saat 09.30'da yüzde 17 olarak görüldü.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:14 Kaynak: DHA
D-100 Karayolu, Sabah, Ramazan Bayramı, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla geldiler! 1 dakikada 150 bin TL'lik soygun TEM Otoyolu'nda bayram trafiği! Durma noktasına geldi Binali Yıldırım'dan canlı yayında "Kadir Topbaş" yanıtı Binali Yıldırım: İSPARK'ın nasıl zarar ettiğini ben de anlamış değilim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 12:09:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yollar boş kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]