İstanbul'da yollar boş kaldı
1 saat önce
İSTANBUL'da Kurban Bayramı öncesi yollar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:26 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da Kurban Bayramı
öncesi yollar boş kaldı. Bayram tatilini İstanbul
dışında geçirmek isteyenler dün akşam saatlerinde yola çıkmaya başlamıştı. İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden olan D-100 Karayolu
ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu sabah herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Metrobüs duraklarında da insan yoğunluğunun olmadığı görüldü. Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin (İBB) verilerine göre saat 08.30'da yüzde 8 olarak ölçüldü.
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