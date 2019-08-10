Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yollar boş kaldı
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İstanbul'da yollar boş kaldı

1 saat önce

İSTANBUL'da Kurban Bayramı öncesi yollar boş kaldı.

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İSTANBUL'da Kurban Bayramı öncesi yollar boş kaldı.  Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler dün akşam saatlerinde yola çıkmaya başlamıştı. İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden olan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu sabah herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Metrobüs duraklarında da insan yoğunluğunun olmadığı görüldü. Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre saat 08.30'da yüzde 8 olarak ölçüldü.


Kurban Bayramı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:26 Kaynak: DHA
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