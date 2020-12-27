Son dakika haberi | İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI - Son Dakika
Son dakika haberi | İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI
27.12.2020 09:47
Son dakika gündem haberine göre Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde yollar, metro ve metrobüs durakları boş kaldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde yollar, metro ve metrobüs durakları boş kaldı. D-100 KarayoluYenibosna mevkiinde de yollardaki sakinlik dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında saat 09.00'da sıralarında yoğunluğun yüzde 4'lere kadar düştüğü görüldü.
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27.12.2020 10:04:01. #1.11#
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