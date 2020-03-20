İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI; TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 13'LERE DÜŞTÜ - Son Dakika

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İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI; TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 13'LERE DÜŞTÜ
6 saat önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAKORONAVİRÜS salgını nedeniyle İstanbullular evde kalmayı tercih ediyor.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle İstanbullular evde kalmayı tercih ediyor. İstanbul'da yollar bu sabah boş kalırken, saat 09.30'da İBB'nin trafik verilerine göre yoğunluk yüzde 13'lere kadar düştü.
Koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından İstanbullular evde kalmayı tercih ediyor. İşe gitme zorunluluğu olanlar ise dışarıya çıkıyor. İstanbul'da bu sabah yollar boş kaldı. Dışlarıya çıkanların sayısının azlığı dikkat çekti. Saat 09.30 itibarı ile İBB'nin trafik haritasında yoğunluk yüzde 13'lere kadar düştü. Öte yandan toplu taşıma araçları ve metrobüs duraklarındaki sakinlikte dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:58 Kaynak: DHA
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