İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞALDI, TOPLU TAŞIMAYI KULLANANLAR AZALDI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞALDI, TOPLU TAŞIMAYI KULLANANLAR AZALDI (1) - Son Dakika

İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞALDI, TOPLU TAŞIMAYI KULLANANLAR AZALDI (1)

6 saat önce

İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çağrısı sonrası bugün sokağa çıkanların oldukça azaldığı görüldü.

İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞALDI, TOPLU TAŞIMAYI KULLANANLAR AZALDI (1), System.String[]

İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çağrısı sonrası bugün sokağa çıkanların oldukça azaldığı görüldü. İstanbul'da yollar boş kalırken toplu ulaşımı kullananların sayısı ise oldukça azdı.

VATANDAŞLAR 'EVDEN ÇIKMAYIN' UYARSINI DİKKATE ALDI

İstanbul'da vatandaşların koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmaması sonucunda toplu taşıma araçları ve sokaklar da boş kaldı. Normalde sabah ve akşam saatlerinde oldukça yoğun olan Altunizade ve Cevizlibağ metrobüs duraklarında, yoğunluk yaşanmadı. Metrobüsü kullanan vatandaşların eldiven ile maske takarak önlem aldığı ve dezenfekte kullandıkları görüldü.

"BU DURAK İLK DEFA BÖYLE SAKİN"

Altunizade Metrobüs Durağı girişinde yıllardır simitçilik yapan Şerafettin Çotuk, "İşler çok kötü. İlk defa bu metrobüs durağı bu kadar sakin. Normalde bu saatte çok kalabalık olması gerekiyor. Vatandaş, 'evden çıkmayın' uyarısını dikkate almış. Hiç kimse yok. İnsanlar evlerinden çıkmıyor. Biz de önlemimizi aldık. Bekliyoruz" diye konuştu.

TOPLU TAŞIMA KULLANLAR ÖNLEMİNİ ALDI

Sabah saatlerinde genellikle yoğunluğun yaşandığı Altunizade Metrobüs Durağı'nda, bugün yoğunluk yaşanmadı. Vatandaşların koronavirüse karşı önlem aldıkları görüldü. Maske ve eldiven takan yolcular, metrobüse binmeden ellerini dezenfekte etti. Metrobüs kullanacak olan Cem Kil, "Önlemimizi aldık. Umarım bu salgın en kısa sürede biter. Maske ve eldiven taktım, toplu taşımaya bineceğim. Kullanan vatandaşların da önlemini almasını istiyorum. Normalde çok yoğun olurdu, şimdi tenha. Vatandaşlar uyarıları dikkate almışlar" diye konuştu. Toplu taşımayı mecbur kullandığını söyleyen Onur Koru ise, "Metrobüsle işe gidiyorum. Önlem almaya çalıştık. En önemlisi mecbur değilse evden çıkılmaması. Uyarıları dikkate alsınlar. Hepimiz risk altındayız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Altunizade metrobüs ve metro çıkışından görüntü

-Maske ve eldiven takan vatandaşlardan görüntü

-Metrobüs durağında tenhalık

-Duraktaki simitçi ile röp

-Boş durağın görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler


Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:59 Kaynak: DHA

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