İstanbul'da yollar ve meydanlarda sessizlik hakim - Son Dakika

İstanbul'da yollar ve meydanlarda sessizlik hakim

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken İstanbul'da yollarda ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Boş kalan meydan ve yollar havadan görüntülendi.

Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta da devam etti. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'un yolları ve meydanları boş kaldı. Sokaklarda sadece markete ve fırınlara gidenler ile görevliler vardı. Boş kalan meydan ve yollar havadan görüntülendi.