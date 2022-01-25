İstanbul'da yollarda mahsur kalanlara yurtlarını açtılar - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve İlim Yayma Vakfı, İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlara yurtlarını açtı.

TÜGVA'dan yapılan açıklamada, yolda kalan, evine dönemeyen tüm İstanbullular için vakfın Sultangazi Misafirhanesinin kapılarının açık olduğu belirtilerek, "Muhabbetimiz kadar sıcak ikramlarımızla, misafirlerimizi bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ÖNDER Öğrenci Yurtları da yoğun kar yağışında mahsur kalan İstanbulluların hizmetine açıldı. İrtibat numaralarına "http://yurt.onder.org.tr" üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi.

İlim Yayma Vakfı ise kötü hava koşulları nedeniyle ikametine ulaşımda zorluk çekenler için Vefa Lisansüstü Yurdunu hizmete açtığını duyurdu.