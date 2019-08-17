Son Dakika Haberleri: İSTANBUL'DA YOLLARI SU BASTI; TRAMVAY SEFERİ DURDU (1)
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL'DA YOLLARI SU BASTI; TRAMVAY SEFERİ DURDU (1)

1 saat önce

İstanbul DHA -İSTANBUL'da başlayan sağanak yağmur nedeniyle yollar su altında kaldı.

İSTANBUL'DA YOLLARI SU BASTI; TRAMVAY SEFERİ DURDU (1), System.String[]
İstanbul DHA -

İSTANBUL'da başlayan sağanak yağmur nedeniyle yollar su altında kaldı. Kabataş- Bağcılar tramvay seferi  yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor.

İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış başladı. İstanbul'da etkili olan şiddetli, yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış nedeniyle yollar su altında kaldı. Ataköy'de alt geçit su altında kaldı,  Kabataş-Bağcılar tramvay seferi  yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor.

Görüntü Dökümü:

------

-Su altındaki yollar

-Trafiğin durması

-Tramvaylar


İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da yağmur hayatı felç etti: Yollar su altında kaldı
Oğlunu 'cennete gitsin' diyerek suni gölete attı İstanbul'u teslim alan şiddetli yağmur ne zaman bitecek? Burhan Kuzu, otoyol paylaşımıyla olay olan Demet Akalın'a destek oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 14:33:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL'DA YOLLARI SU BASTI; TRAMVAY SEFERİ DURDU (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]