İstanbul'da yolları su bastı; Tramvay seferi durdu (1)
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İSTANBUL'da başlayan sağanak yağmur nedeniyle yollar su altında kaldı.
İstanbul DHA Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:17 Kaynak: DHA
- İSTANBUL'da başlayan sağanak yağmur nedeniyle yollar su altında kaldı. Kabataş- Bağcılar
tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor.
İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nün yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış başladı. İstanbul'da etkili olan şiddetli, yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış nedeniyle yollar su altında kaldı. Ataköy
'de alt geçit su altında kaldı, Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor.
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