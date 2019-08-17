Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yolları su bastı; Tramvay seferi durdu (1)
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İstanbul'da yolları su bastı; Tramvay seferi durdu (1)

1 saat önce

İSTANBUL'da başlayan sağanak yağmur nedeniyle yollar su altında kaldı.

İstanbul'da yolları su bastı; Tramvay seferi durdu (1), System.String[]
İstanbul DHA - İSTANBUL'da başlayan sağanak yağmur nedeniyle yollar su altında kaldı. Kabataş- Bağcılar tramvay seferi  yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor.
İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış başladı. İstanbul'da etkili olan şiddetli, yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış nedeniyle yollar su altında kaldı. Ataköy'de alt geçit su altında kaldı,  Kabataş-Bağcılar tramvay seferi  yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor.


Bağcılar, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:17 Kaynak: DHA
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