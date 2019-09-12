İstanbul'da yolun karşısına geçen kadına taksinin çarptığı anlar kamerada

Maslak'ta yolun karşısına geçeceği esnada taksinin çarptığı kadın ağır yaralandı

İSTANBUL - Maslak'ta sabah saatlerinde iş yerine gitmek üzere kaldırımda yürüyen kadına, yolun karşısına geçmek istediği esnada süratli seyreden taksi çarptı. Dengesini kaybederek yere savrulan kadın, ağır yaralandı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz 7 Ağustos Çarşamba saat 08.55 sıralarında Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı sigorta şirketine gitmek üzere sabah saatlerinde cadde üzerinde yürüyen Somnur Dalmaz, kaldırımdan yürüdüğü esnada yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmek istedi. O esnada seyir halinde olan 34 TAP 38 plakalı taksinin sürücüsü Yasin Müslü, aniden yola atlayan Dalmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden kadın yere savruldu. Kaza sonucu kadın, başını ve vücudunun çeşitli yerlerini çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının hayati tehlikesinin mevcut olduğu öğrenildi.



"Yaralı kadının durumu ağır"

Kazayı gören Serdar Avcı, "Kadın karşıya geçerken, hızlı gelen taksi kadına çarpıyor. Kadın da fark etmemiş, içeride koştu zaten ambulans falan çağırdılar. Kadına kimse müdahale etmedi, acil bir şey olur diye ambulans beklendi. Sonrasında ambulans geldi, müdahale edildi ve hastaneye kaldırıldı. Hanımefendinin durumu ağırmış" dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise kaza hakkında çalışma yaparak tutanak tuttu. Güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis, Dalmaz'ı "karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmemek" maddesinden kusurlu buldu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.