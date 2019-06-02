İstanbul'da yüksek kesimlerde etkili olan sis havadan görüntülendi
1 saat önce
İstanbul'da yüksek kesimlerde etkili olan sis havadan görüntülendi Büyük Çamlıca Kulesi'nin sisler arasındaki görkemli görüntüsüİSTANBUL - İstanbul'da aniden yaşanan hava değişimi nedeniyle yüksek kesimlerde sis etkili oluyor.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:53 Kaynak: İHA
'da yüksek kesimlerde etkili olan sis havadan görüntülendi
Büyük Çamlıca
Kulesi'nin sisler arasındaki görkemli görüntüsü
İSTANBUL - İstanbul'da aniden yaşanan hava değişimi nedeniyle yüksek kesimlerde sis etkili oluyor. Büyük Çamlıca Kulesi'nin sis eşliğindeki görüntüsü de, kulenin görkemini gözler önüne seriyor.
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı, bugün etkisini kaybetti. Gökyüzü bulutlarla kaplanırken, hava sıcaklığındaki küçük düşüş nedeniyle yüksek kesimlerde sis etkili oldu. Çamlıca Tepesi gibi yüksek noktalarda sis etkili olurken, Büyük Çamlıca Kulesi'nin sis altındaki görüntüsü de İHA tarafından havadan görüntülendi.
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