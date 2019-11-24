Son Dakika Haberleri: İstanbul'da, yüksekten düşen genç hayatını kaybetti
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İstanbul'da, yüksekten düşen genç hayatını kaybetti

6 saat önce

Kağıthane'de, yüksekten düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul'da, yüksekten düşen genç hayatını kaybetti, System.String[]

Kağıthane'de, yüksekten düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi Çelebi Caddesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, 25 yaşındaki Emre T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgeyi şeritle kapatarak inceleme yapan polis, çatıdan düştüğü tahmin edilen Emre T'nin ölümüne ilişkin 2 kişinin ifadesine başvurdu.

Cebinde uyuşturucu madde olduğu belirtilen Emre T'nin cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülecek.

Kağıthane, Çelebi, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:32 Kaynak: AA
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