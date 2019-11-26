Son Dakika Haberleri: İstanbul'da, yüksekten düştüğünde karnına demir saplanan işçi hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Güncel İstanbul'da, yüksekten düştüğünde karnına demir saplanan işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

İstanbul'da, yüksekten düştüğünde karnına demir saplanan işçi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Küçükçekmece'de dengesini kaybederek düşen ve bu sırada karnına inşaat demiri saplanan işçi tedavi altına alındı.

İstanbul'da, yüksekten düştüğünde karnına demir saplanan işçi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Küçükçekmece'de dengesini kaybederek düşen ve bu sırada karnına inşaat demiri saplanan işçi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi 1. Malazgirt Caddesi'nde yapımı devam eden inşaatta çalışan Kaya Kaynak (42), dengesini kaybederek 3 metrelik yükseklikten düştü.


Düştüğü zemindeki inşaat demiri karnına saplanan işçi için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekipleri işçiyi bulunduğu yerden karnındaki demirle birlikte çıkardı. Yaralı işçi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kaza nedeniyle inşaattaki çalışma bir süreliğine durduruldu.

Küçükçekmece, Malazgirt, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:04 Kaynak: AA
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