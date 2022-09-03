İSTANBUL'DA 120 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA 120 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

03.09.2022 10:43
İSTANBUL'DA 120 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İSTANBUL'da yurda yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenlerin yaşadığı tespit edilen 'şok ev' olarak bilinen 12 adrese operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'da yurda yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenlerin yaşadığı tespit edilen 'şok ev' olarak bilinen 12 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 120 kaçak göçmen yakalanırken 6 ev sahibine ise toplam 308 bin 880 lira ceza kesildi.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin, Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece'de kaldıkları evler belirlendi. 12 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 42'si Fas, 70'i Suriye, 4'ü Afganistan 3'ü Cezayir ve 1'i Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 120 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatılırken polis, evlerini kaçak göçmenlere kiralayan 6 ev sahibine her bir göçmen için 2 bin 574 lira olmak üzere toplamda 308 bin 880 lira ceza yazdı.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 120 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA 120 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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