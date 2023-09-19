İstanbul'da yürüyen merdivene sabotaj! Utanmadan bir de ''çak'' yaptılar - Son Dakika

İstanbul'da yürüyen merdivene sabotaj! Utanmadan bir de ''çak'' yaptılar

Son Güncelleme: 19.09.2023 12:08

Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda kimliği belirsiz kişiler, çalışır haldeki yürüyen merdiveni bozarak sabote etti. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda amaçlarına ulaşan bu kişilerin görüntülerin devamında ''Çak'' yaparak olayı kutlamaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Son dönemlerde İstanbul'da yürüyen merdivenlerde meydana gelen arızalar sosyal medyanın gündeminde... Olayın peşine düşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu bozulmaların çoğunun sabotaj kaynaklı olduğunu belirterek güvenlik kamerası görüntüleri yayınlamaya başladı. Yayınlanan son görüntü Beylikdüzü Metrobüs Durağı'dan...

"ÇAK" YAPARAK OLAYI KUTLADILAR

Görüntülerde 3 kişinin çalışır durumdaki yürüyen merdiveni bozarak sabote ettiği görülüyor. Kime ve neye hizmet ettiği bilinmeyen bu kişilerin amaçlarına ulaştıktan sonra utanmadan "Çak" yaparak olayı kutlamaları ise pes dedirtti. İBB, görüntülerdeki kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul'da yürüyen merdivene sabotaj kamerada! Amaçlarına ulaşınca utanmadan bir de 'çak' yaptılar

İstanbul, Hukuk, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Hukuk İstanbul'da yürüyen merdivene sabotaj! Utanmadan bir de ''çak'' yaptılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da yürüyen merdivene sabotaj! Utanmadan bir de ''çak'' yaptılar - Son Dakika
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