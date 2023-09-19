İstanbul'da yürüyen merdivene sabotaj! Utanmadan bir de ''çak'' yaptılar

Son dönemlerde İstanbul'da yürüyen merdivenlerde meydana gelen arızalar sosyal medyanın gündeminde... Olayın peşine düşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu bozulmaların çoğunun sabotaj kaynaklı olduğunu belirterek güvenlik kamerası görüntüleri yayınlamaya başladı. Yayınlanan son görüntü Beylikdüzü Metrobüs Durağı'dan...

"ÇAK" YAPARAK OLAYI KUTLADILAR

Görüntülerde 3 kişinin çalışır durumdaki yürüyen merdiveni bozarak sabote ettiği görülüyor. Kime ve neye hizmet ettiği bilinmeyen bu kişilerin amaçlarına ulaştıktan sonra utanmadan "Çak" yaparak olayı kutlamaları ise pes dedirtti. İBB, görüntülerdeki kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.