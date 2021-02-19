İstanbul'da yüz yüze eğitim mahalle ve köy okullarında başladı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da yüz yüze eğitim mahalle ve köy okullarında başladı

19.02.2021 11:41

İSTANBUL'da ara tatil döneminin sona ermesi ve ikinci dönemin başlaması ile mahalle ve köy okullarında, yüz yüze eğitim, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle gecikmeli olarak başladı.

İSTANBUL'da ara tatil döneminin sona ermesi ve ikinci dönemin başlaması ile mahalle ve köy okullarında, yüz yüze eğitim, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle gecikmeli olarak başladı. Silivri Beyciler Mukaddes Sönmez İlkokulu ve Ortaokulu'nda İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler maske ve sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde sınıflara alındı.

15 Şubat'ta ara tatil dönemi sona erdi. Türkiye genelinde mahalle ve köy okullarında yüzyüze eğitim başladı. Ancak İstanbul'da kar yağışı nedeniyle eğitime bugün başlandı. Bugün kademeli yüz yüze eğitime başlayan, Silivri Beyciler Mukaddes Sönmez İlkokulu ve Ortaokulu'nda öncelikle dezenfeksiyon, temizlik ve tadilat çalışması yapıldı. Ardından öğrenciler bahçede yapılan törende İstiklal Marşı'nı söyledikten sonra maske ve sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde sınıflarına geçti.

"ŞU AN 1158 ÖĞRENCİMİZ 12 OKULDA EĞİTİM ÖĞRETİME BAŞLADI"

Tören sonrası konuşan Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, "Şu an ilçemizde 30 bin öğrenci var ama mahalle statüsündeki eski köy okullarımızda şu an 1158 öğrencimiz 12 okulda eğitim öğretime başladı. Sağlık bakanlığımızın ön gördüğü bütün pandemi kuralları çerçevesindeki önlemlerimizi aldık. Şu an sınıf sayılarımız 14 ile 16 arasında. Pandemi kuralları çerçevesinde çocuklarımız içeri girerken ateşleri ölçülüyor sınıflara girmeden. Dezenfektanlarla gerekli tedbirleri alıyor öğretmenlerimiz tarafından. Herhangi bir sıkıntımız yok. Geçtiğimiz 10 gün içerisinde bütün hazırlıklarımızı yaptık. Heyecanımız var. Çocuklarımızı özledik." diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
İstanbul'da Metrobüslerdeki Klima Sorunu Vatandaşların Tepkisini Çekiyor İstanbul'da Metrobüslerdeki Klima Sorunu Vatandaşların Tepkisini Çekiyor

İstanbul, Silivri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da yüz yüze eğitim mahalle ve köy okullarında başladı - Son Dakika


Son Dakika
12:17 Galatasaray, Leipzig'ten Angelino'yu transfer etmeye yakın
12:13 Okan Buruk'un ağzı kulaklarında! Galatasaray'ın dünyaca ünlü sol beki Angelino, İstanbul'a geliyor
11:53 Fenerbahçe'de ayrılacaklardan yeni takım kurulur! İşte topun ağzındaki 7 yıldız
11:49 Şanlıurfa'da Kızını Üstüne Tiner Döküp Yakarak Öldüren Baba Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Aldı
11:45 Fenerbahçe'den ayrılacaklardan yeni takım kurulur! İşte topun ağzındaki 8 yıldız
11:47 İstanbul'da Metrobüslerdeki Klima Sorunu Vatandaşların Tepkisini Çekiyor
11:44 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı! 1.626 lira seviyesinde işlem görüyor
11:41 Kızını üstüne tiner dökerek yakıp öldüren babaya, ağırlaştırılmış müebbet verildi
11:37 İstanbul'da metrobüslerde çalışmayan klimalar vatandaşı bezdirdi! Tepkiler çığ gibi
11:36 Dolar/TL Yükselişle Başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2023 12:48:47. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da yüz yüze eğitim mahalle ve köy okullarında başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement