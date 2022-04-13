İstanbul'da yüzbinlerce uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da yüzbinlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

13.04.2022 10:58

İstanbul'da yüzbinlerce uyuşturucu hap ele geçirildi Esenyurt'ta bir otomobilde 900 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Durdurulan otomobildeki yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı -Esenyurt'ta narkotik polisince takibe alınan bir otomobilde daralı ağırlığı 144 kilo 740 gramı bulan 900 bin...

İstanbul'da yüzbinlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Esenyurt'ta bir otomobilde 900 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Durdurulan otomobildeki yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - -Esenyurt'ta narkotik polisince takibe alınan bir otomobilde daralı ağırlığı 144 kilo 740 gramı bulan 900 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla bağlantılı yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çocukları ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon için düğmeye basan emniyet ekipleri, Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli tespit etti. Şüphelilerin sevkiyatta kullandıkları otomobil narkotik timlerince takibe alındı. Araca yönelik 6 Nisan'da operasyon gerçekleştirildi. Durdurulan otomobildeki yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu araçta yapılan aramada, valiz ve çantada daralı ağırlığı 144 kilo 740 gramı bulan 900 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan ve emniyete götürülen şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Polisteki ifade işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul'da yüzbinlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
İstanbul'da yüzbinlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
İstanbul'da yüzbinlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

YORUMLAR
500
İstanbul'da bir villada, doğada nadir bulunan 'beyaz kaplan' ele geçirildi İstanbul'da bir villada, doğada nadir bulunan 'beyaz kaplan' ele geçirildi Bitlis'te 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Bitlis'te 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yüzbinlerce uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
11:39 Fenerbahçe'de İsmail Kartal belirsizliği sürüyor: Ali Koç, teknik heyet dışında bir pozisyon önerecek
11:37 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:35 CHP iddiası: Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaşıkçı dosyasını devretmeye yanaşmadığı için istifaya zorlandı
11:35 Dolar/TL yeni günde 14,58 seviyelerinde işlem görüyor
11:30 Şehrin simgesi olmuştu! Videosu binlerce beğeni alan "Bahtiyar" isimli horoz öldü
11:22 Cami kubbesi çöktü, inşaat işçileri enkaz altında kaldı: 1'i ağır 6 yaralı
11:20 Öğrencisine "yavrum, kızım, fıstık, öptüm" gibi mesajlar atıyordu! Öğretmene 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı
11:13 TESK Başkanı'ndan "imdat" çağrısı: Yaz geldiğinde esnaf klimaları, dolapları, buzlukları çalıştıramayacak!
11:11 Galatasaray'da ortam gergin! Futbolcular derbi sonrası faturayı bir isme kesti
11:07 "Evleneceğim kızın namusuna söz attı'' deyip kuzenini baltayla öldürdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 11:47:38. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da yüzbinlerce uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement