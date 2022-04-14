İstanbul'da yüzbinlerce uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da yüzbinlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

14.04.2022 00:59
İstanbul'da yüzbinlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

-Esenyurt'ta narkotik polisince takibe alınan bir otomobilde daralı ağırlığı 144 kilo 740 gramı bulan 900 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

- Esenyurt'ta narkotik polisince takibe alınan bir otomobilde daralı ağırlığı 144 kilo 740 gramı bulan 900 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla bağlantılı yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çocukları ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon için düğmeye basan emniyet ekipleri, Esenyurt'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli tespit etti. Şüphelilerin sevkiyatta kullandıkları otomobil narkotik timlerince takibe alındı. Araca yönelik 6 Nisan'da operasyon gerçekleştirildi. Durdurulan otomobildeki yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu araçta yapılan aramada, valiz ve çantada daralı ağırlığı 144 kilo 740 gramı bulan 900 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan ve emniyete götürülen şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Polisteki ifade işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Esenyurt, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yüzbinlerce uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da yüzbinlerce uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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