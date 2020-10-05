İstanbul'da yüzlerce araçla Azerbaycan'a destek konvoyu - Son Dakika

Azerbaycan'a destek amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, yüzlerce araçlık konvoyla İstanbul'da tur attı. Konvoy boyunca araçlardan Azerbaycanlı sanatçı Azerin'in seslendirdiği "Çırpınırdı Karadeniz " isimli parça ve Azerbaycan'a destek sloganları yükseldi. Öte yandan konvoy nedeniyle zaman zaman trafikte yoğunluk oluştu.

İstanbul 'da Azerbaycan 'a destek amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, yüzlerce araçla konvoy oluşturdu.

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