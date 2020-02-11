İstanbul'da zabıta ekiplerini karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da zabıta ekiplerini karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı - Son Dakika

İstanbul'da zabıta ekiplerini karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Güngören Belediyesi zabıta ekiplerini karşı karşıya getiren büfe, Merter metro istasyonunun yanından kaldırıldı.

İstanbul'da zabıta ekiplerini karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Güngören Belediyesi zabıta ekiplerini karşı karşıya getiren büfe, Merter metro istasyonunun yanından kaldırıldı.

İBB Meclis Toplantısı'nda da gündeme gelen ve Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in, "ekiplerinin büfeyi kaldırmak istediğini ancak İBB zabıta ekiplerince engellendiğini" ifade ettiği büfenin, yerinden kaldırıldığı öğrenildi.

Belediye Başkanı Demir toplantıda, kaçak olduğunu belirttiği büfenin önce Merter metrobüs üst geçidinin yanına konulduğunu, sonra oradan kaldırılarak Merter metro durağının önüne yerleştirildiğini ifade ederek, "Zabıta ekiplerinin nöbetçi olarak dikildiği büfenin kaldırılmasına lütfen mani olmayın. Güngören Belediyesi zabıta ekipleri görevini yerine getirmek için o günden beri bekliyor. Büyükşehir zabıtalarını çekmenizi istiyorum." demişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Gereğini derhal yerine getireceğiz, her detayına bakarak." diye konuşmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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