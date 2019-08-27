Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Zafer Bayramı hazırlıkları
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da Zafer Bayramı hazırlıkları

1 saat önce

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılacak etkinlikleri duyurdu.

İstanbul'da Zafer Bayramı hazırlıkları, System.String[]

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılacak etkinlikleri duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kutlamaların 30 Ağustos Cuma günü 07.00'de başlayacağı ve 00.00'da sona ereceği belirtildi.

Bayram boyunca resmi kurumların bayrakla donatılacağı belirtilen açıklamada, ilçelerdeki kutlamaların ise "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" çerçevesinde gerçekleştirileceği aktarıldı.

Bayram günü 09.30'da Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumunun ardından, İstanbul Valiliğinde tebrikler için kabul töreni yapılacağı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, Vatan Caddesi'nde saat 11.00'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi, saat 19.00'da da Hilton Bomonti Hotel'de Zafer Bayramı Resepsiyonu gerçekleştirileceği kaydedildi.

Zafer Haftası, Zafer Bayramı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebime 1 buçuk aydır cevap vermedi
İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam geldi Sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga: 5 yaralı (1) Ensar Vakfı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 19:35:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Zafer Bayramı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]