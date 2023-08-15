İstanbul'da Zafer Partisi standında Türk bayrağı çizmek için parmaklarını kanatanlar tepki çekti - Son Dakika
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İstanbul'da Zafer Partisi standında Türk bayrağı çizmek için parmaklarını kanatanlar tepki çekti

Son Güncelleme: 15.08.2023 19:30

İstanbul'da Zafer Partisi'nin kurduğu bir stanttaki görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Stantta yapılan etkinlikte masanın üzerine beyaz bir bez serildiği ve insanların ise parmaklarını kanatarak Türk bayrağı çizmeye çalıştıkları görüldü. Görüntüler sosyal medyada tepki ile karşılandı. Bazı kullanıcılar, yapılan eylemin HIV ve Hepatit gibi bulaşıcı hastalıkların diğer insanlara bulaşabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul'da Zafer Partisi'nin kurduğu bir stanttaki görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Stantta yapılan etkinlikte masanın üzerine beyaz bir bez serildiği ve insanların ise parmaklarını kanatarak Türk bayrağı çizmeye çalıştıkları görüldü.

Zafer Partisi standında bulaşıcı hastalıklara davetiye gibi uygulama! Görüntüler tepki çekti

"HIV'E DAVETİYE"

Görüntüler sosyal medyada tepki ile karşılandı. Bazı kullanıcılar, yapılan eylemin HIV ve Hepatit gibi bulaşıcı hastalıkların diğer insanlara bulaşabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

İşte sosyal medyadan bazı tepkiler:

Zafer Partisi standında bulaşıcı hastalıklara davetiye gibi uygulama! Görüntüler tepki çekti
Zafer Partisi standında bulaşıcı hastalıklara davetiye gibi uygulama! Görüntüler tepki çekti
Zafer Partisi standında bulaşıcı hastalıklara davetiye gibi uygulama! Görüntüler tepki çekti
Zafer Partisi standında bulaşıcı hastalıklara davetiye gibi uygulama! Görüntüler tepki çekti
Zafer Partisi standında bulaşıcı hastalıklara davetiye gibi uygulama! Görüntüler tepki çekti
Emre İliksiz
Emre İliksiz
Sondakika.com - Toplum
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Zafer Partisi, Sağlık, Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Toplum İstanbul'da Zafer Partisi standında Türk bayrağı çizmek için parmaklarını kanatanlar tepki çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Zafer Partisi standında Türk bayrağı çizmek için parmaklarını kanatanlar tepki çekti - Son Dakika
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