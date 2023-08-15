İstanbul'da Zafer Partisi standında Türk bayrağı çizmek için parmaklarını kanatanlar tepki çekti

İstanbul'da Zafer Partisi'nin kurduğu bir stanttaki görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Stantta yapılan etkinlikte masanın üzerine beyaz bir bez serildiği ve insanların ise parmaklarını kanatarak Türk bayrağı çizmeye çalıştıkları görüldü.

"HIV'E DAVETİYE"

Görüntüler sosyal medyada tepki ile karşılandı. Bazı kullanıcılar, yapılan eylemin HIV ve Hepatit gibi bulaşıcı hastalıkların diğer insanlara bulaşabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

İşte sosyal medyadan bazı tepkiler: