Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Zam Şampiyonu Kıvırcık Salata

İstanbul'da Zam Şampiyonu Kıvırcık Salata

52 dakika önce

İstanbul'da şubat ayında kıvırcık salata zam şampiyonu olurken fiyatı en fazla düşen ürün şehirlerarası otobüs bileti oldu.

İstanbul'da Zam Şampiyonu Kıvırcık Salata, System.String[]
İstanbul'da şubat ayında kıvırcık salata zam şampiyonu olurken fiyatı en fazla düşen ürün şehirlerarası otobüs bileti oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 82'sinin perakende fiyatı artarken, 36 ürünün fiyatı düştü, 124 ürünün fiyatı ise değişmedi.

ŞUBAT AYINDA KIVIRCIK SALATA FİYATI YÜZDE 30,98 ARTTI

Şubat ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan kıvırcık salata yüzde 30,98 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 25,51 ile maydanoz, sağlık harcamaları grubundan yüzde 24,26 ile ilaçlar, gıda maddeleri grubundan yüzde 18,67 ile salatalık, yüzde 15.79 ile maç giriş bilet ücreti ve 15.54 ile mandalina oldu.

2019 ŞUBAT AYINDA ŞEHİRLERARASI OTOBÜS BİLETİ ÜCRETİ YÜZDE 13,65 UCUZLADI

2019 Şubat ayında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan şehirlerarası otobüs bileti ücreti yüzde 13,65 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 13.31 ile kadın elbisesi, yüzde 12,38 ile kadın bluz, yüzde 10.28 ile kadın kazak, yüzde 8,06 ile kadın tayyör ve yüzde 6,98 ile karnabahar oldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:26 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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