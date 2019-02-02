Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Zam Şampiyonu Sivri Biber Oldu

İstanbul'da Zam Şampiyonu Sivri Biber Oldu

1 saat önce

İstanbul'da Ocak ayında zam şampiyonu sivri biber olurken, fiyatı en fazla düşüş makyaj malzemesinde görüldü.

İstanbul'da Zam Şampiyonu Sivri Biber Oldu, System.String[]
İstanbul'da Ocak ayında zam şampiyonu sivri biber olurken, fiyatı en fazla düşüş makyaj malzemesinde görüldü.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2019 Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre; İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 112'sinin perakende fiyatı artarken, 57 ürünün fiyatı düştü, 73 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ocak ayında sivri biber fiyatı yüzde 73.75 arttı

Ocak ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan sivri biber yüzde 73,75 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 64,96 ile ıspanak, yüzde 45,39 ile salatalık, yüzde 41.32 ile domates ve 40.18 ile karnabahar oldu.

2019 Ocak ayında makyaj malzemesi yüzde 25.30 ucuzladı

2019 Ocak ayında sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yer alan makyaj malzemesi yüzde 25,30 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 14.37 ile erkek gömlek, yüzde 14,27 ile kadın manto, yüzde 13.16 ile kadın bluz, yüzde 12.99 ile şehir şebeke suyu ve yüzde 12,81 ile erkek pantolon oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:37 Kaynak: İHA

Makyaj, İstanbul, Ekonomi
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