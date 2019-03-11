İstanbul'da Zarf İçin Tünel Kapatan Sürücü Kamerada

Beykoz'da bir sürücü seyir halinde olan düğün konvoyunun önünü Halil Ulukurt Tüneli'nde kesince trafikte yoğunluk oluştu.

Beykoz'da bir sürücü seyir halinde olan düğün konvoyunun önünü Halil Ulukurt Tüneli'nde kesince trafikte yoğunluk oluştu. Trafikte kalan sürücüler, gelin arabasından zarf alan sürücüye kornaya basarak tepki gösterdi. Beykoz Halil Ulukurt Tüneli'ne dün saat 16.00 sıralarında giren düğün konvoyunun önü bir cip sürücüsü tarafından kesildi. Araçtan inen sürücü düğün aracına yaklaşarak damattan para dolu zarf istedi. Zarfı eline alan sürücü ardından koşarak aracına binerek yoluna devam etti. Ancak sürücü yaptığı bu hareketle tünel trafiğini keserek uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.



TRAFİKTE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU



Oluşan trafik nedeniyle sürücüler kornalara basarak duruma tepki gösterdi. Dörtlülerini de yakan konvoydaki araçlar ardından tünelden çıkarak yollarına devam etti. Cip sürücüsünün bu sorumsuz hareketi ise vatandaşların tepkisine neden oldu. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



(Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker/İHA)

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