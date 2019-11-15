İstanbul'da zehir taciri eski polisin evinden kokain ve ecstasy çıktı

Kağıthane'de Mobil Park Timleri'nin eski polisin evine düzenlediği operasyonda satışa hazır 294 adet kokain maddesi ile 205 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan ve "yağma" suçundan meslekten ihraç edildiği öğrenilen zehir taciri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park Timleri, önceki gün saat 01.30 sıralarında Telsizler Mahallesi'nde bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, Talatpaşa Caddesi üzerinde takip ettikleri şüpheliyi durdurarak gözaltına aldı. Ardından ekiplerin nezaretinde şahsın evine giren Mobil Park Timleri arama yapmaya başladı. Evi didik didik arayan polis, aramalarda ilaç şişelerinin içerisine saklanmış satışa hazır 294 adet kokain maddesi ile 205 adet ecstasy hap ele geçirdi.

ZEHİR TACİRİ ESKİ POLİS ÇIKTI

Evde hassas terazi, sahte polis kimliği, polis rozeti, cep telefonu ve bir miktar para ele geçiren polis, aramaların ardından şahsı kelepçeleyerek gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahsın yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda "yağma" suçu nedeniyle meslekten ihraç edilen Abdullah A. olduğu ortaya çıktı. Kokain ticareti yaparken kıskıvrak yakalanan zanlı, Gültepe Polis Merkezi Amirliğinde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkartıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticari yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)