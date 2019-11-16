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İstanbul'da zehir taciri eski polisin evinden kokain ve ecstasy fışkırdı

6 saat önce

İstanbul'da zehir taciri eski polisin evinden kokain ve ecstasy fışkırdı Kağıthane'de mobil park timleri eski polisin evine operasyon düzenledi Evden çok miktarda satışa hazır kokain ve çok sayıda ecstasy hap ele geçirildiİSTANBUL - Kağıthane'de uyuşturucu ticari yapıldığı ihbarı alan mobil...

İstanbul'da zehir taciri eski polisin evinden kokain ve ecstasy fışkırdı

Kağıthane'de mobil park timleri eski polisin evine operasyon düzenledi

Evden çok miktarda satışa hazır kokain ve çok sayıda ecstasy hap ele geçirildi

İSTANBUL - Kağıthane'de uyuşturucu ticari yapıldığı ihbarı alan mobil park timleri, yakaladıkları şahsın operasyon düzenledikleri evinde satışa hazır 294 adet "kokain" maddesi ile 205 adet ecstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan ve "yağma" suçundan meslekten ihraç edildiği öğrenilen zehir taciri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park Timleri, önceki gün saat 01.30 sıralarında Telsizler Mahallesi'nde bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, Talatpaşa Caddesi üzerinde takip ettikleri şüpheli şahsı durdurarak gözaltına aldı. Ardından ekiplerin nezaretinde şahsın evine giren mobil park timleri, arama yapmaya başladı. Evi didik didik arayan polis, aramalarda ilaç şişelerinin içerisine saklanmış satışa hazır 294 adet kokain maddesi ile 205 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Zehir taciri eski polis çıktı

Hassas terazi, sahte polis kimliği, polis rozeti, cep telefonu ve bir miktar para ele geçiren polis, aramaların ardından şahsı kelepçeleyerek gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahsın yapılan Genel Bilgi Tarama sorgusunda "yağma" suçu nedeniyle meslekten ihraç edilen Abdullah A. olduğu ortaya çıktı. Çok miktarda kokain ticari yaparken kıskıvrak yakalanan şahıs, Gültepe Polis Merkezi Amirliği'nde sorgulanması ve ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkartılan şahıs "uyuşturucu madde ticari yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da zehir taciri eski polisin evinden kokain ve ecstasy fışkırdı

Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:30 Kaynak: İHA
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