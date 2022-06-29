İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı

29.06.2022 00:57
İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Maltepe, Esenler, Tuzla, Bahçelievler, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde 48 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 42 adrese operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Maltepe, Esenler, Tuzla, Bahçelievler, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde 48 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 42 adrese operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından adreslerini belirledikleri uyuşturucu tacirlerini yakalamak için harekete geçti. Polis ekipleri sabah saatlerinde Maltepe, Esenler, Tuzla, Bahçelievler, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde bir adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Özel harekat ekiplerinin katıldığı baskında torbacı olarak tabir edilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Maltepe, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı - Son Dakika
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