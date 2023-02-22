İstanbul'da zeminden kaçak kat inen şahıs yakalandı: İfadesi şoke etti - Son Dakika
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İstanbul'da zeminden kaçak kat inen şahıs yakalandı: İfadesi şoke etti

22.02.2023 14:56

- İstanbul'da zeminden kaçak kat inen şahıs yakalandı: İfadesi şoke etti Kağıthane'de aylar önce gizlice bir binanın zemininde yaklaşık 1.5 metre kazı yaparak kaçak kat inen şahıs, Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

- İstanbul'da zeminden kaçak kat inen şahıs yakalandı: İfadesi şoke etti

İSTANBUL - Kağıthane'de aylar önce gizlice bir binanın zemininde yaklaşık 1.5 metre kazı yaparak kaçak kat inen şahıs, Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan 24 adet kaydı olduğu öğrenilen şahıs adliyeye sevk edildi. Şahsın ifadesinde, "Aldığım da zemini kazılmış haldeydi, kazıdan ben sorumlu değilim" dediği öğrenildi.

Kağıthane'nin Ortabayır Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunan 5 katlı bir binanın zemin katına aylar önce gizlice giren bir şahıs, burada kazı çalışması yapmaya başlamıştı. Zeminde 3 ayrı yerde kazı yapan şahıs, çıkan moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle alandan taşımıştı. Çalışmalarını gizlice sürdüren ve soranlara da tadilat yaptığını söyleyen şahıs, önceki gün öğle saatlerinde çalışmalara devam ettiği esnada zemin kata rahatça ulaşabilmek için binanın arka tarafının duvarını kırmıştı. Şahıs buradan hafriyat ve toprakları taşıyacağı esnada vatandaşlar tarafından fark edilmişti. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edilince şahıs, apar topar olay yerinden kaçmıştı.

Zeminde yaklaşık 1.5 metre kazarak kaçak kat inmişti

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, içeriye girdiklerinde gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına dönmüştü. Şahsın içeride zeminden yaklaşık 1.5 metre aşağıya kaçak kat indiği ve alanı tahtalarla güçlendirip beton dökme aşamasına geçtiği görülmüştü. Vatandaşların da şoke olduğu olay sonrası Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kaçak kazılan yerleri doldurmak için çalışma başlatmıştı.

Kağıthane polisi şahsı kıskıvrak yakaladı

Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın emniyette çeşitli suçlardan 24 adet kaydı bulunan Bayram K. olduğu tespit edildi. Şahsa yönelik çalışmalarını sürdüren Kağıthane polisi, şahsın Ortabayır'da bir işyerinde olduğunun belirledi. Hemen harekete geçen polis, şahsı kıskıvrak yakaladı.

"Aldığım da zemini kazılmış haldeydi, kazıdan ben sorumlu değilim"

Gözaltına alınan şahsa ifadesinin alınmasının ardından "imar kirliliğine neden olma" ve "tehdit" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram K. savcılık ifadesinde, "Bodrum katı işyeri olarak satın aldım. Aldığım da zemini kazılmış haldeydi, kazıdan ben sorumlu değilim. Aksine burayı temizlemek ve sağlamlaştırmak için çabaladım. Asla kolonlara zarar vermedim. 100 bin lira zararım var" dediği öğrenildi. Şahsın mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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Gültepe Polis Merkezi, Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da zeminden kaçak kat inen şahıs yakalandı: İfadesi şoke etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da zeminden kaçak kat inen şahıs yakalandı: İfadesi şoke etti - Son Dakika
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