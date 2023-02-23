İstanbul'da zeminden kaçak kat inen şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika
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İstanbul'da zeminden kaçak kat inen şahıs serbest bırakıldı

23.02.2023 09:32

İstanbul'da zeminden kaçak kat inen şahıs serbest bırakıldı Kağıthane'de gizlice bir binanın zemininde kazı yaparak kaçak kat inen ve polis tarafından yakalanan şahıs, sevk edildiği adliyede savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul'da zeminden kaçak kat inen şahıs serbest bırakıldı

İSTANBUL - Kağıthane'de gizlice bir binanın zemininde kazı yaparak kaçak kat inen ve polis tarafından yakalanan şahıs, sevk edildiği adliyede savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kağıthane'nin Ortabayır Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunan 5 katlı bir binanın zemin katına aylar önce gizlice giren bir şahıs, burada kazı çalışması yapmaya başlamıştı. Zeminde 3 ayrı yerde kazı yapan şahıs, çıkan moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle alandan taşımıştı. Çalışmalarını gizlice sürdüren ve soranlara da tadilat yaptığını söyleyen şahıs, önceki gün öğle saatlerinde çalışmalara devam ettiği esnada zemin kata rahatça ulaşabilmek için binanın arka tarafının duvarını kırmıştı. Şahıs buradan hafriyat ve toprakları taşıyacağı esnada vatandaşlar tarafından fark edilmişti. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edilince şahıs, apar topar olay yerinden kaçmıştı.

Zeminde yaklaşık 1.5 metre kazarak kaçak kat inmişti

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, içeriye girdiklerinde gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına dönmüştü. Şahsın içeride zeminden yaklaşık 1.5 metre aşağıya kaçak kat indiği ve alanı tahtalarla güçlendirip beton dökme aşamasına geçtiği görülmüştü. Vatandaşların da şoke olduğu olay sonrası Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kaçak kazılan yerleri doldurmak için çalışma başlatmıştı.

Kağıthane polisi şahsı kıskıvrak yakalamıştı

Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çalışma başlatmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın emniyette çeşitli suçlardan 24 adet kaydı bulunan Bayram K. olduğu tespit edilmişti. Şahsa yönelik çalışmalarını sürdüren Kağıthane polisi, şahsın Ortabayır'da bir işyerinde olduğunun belirlemişti. Hemen harekete geçen polis, şahsı kıskıvrak yakalamıştı.

Savcılık tarafından serbest bırakıldı

Gözaltına alınan şahsa ifadesinin alınmasının ardından "imar kirliliğine neden olma" ve "tehdit" suçlarından adli işlem yapılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram K. savcılık ifadesinde, "Bodrum katı işyeri olarak satın aldım. Aldığım da zemini kazılmış haldeydi, kazıdan ben sorumlu değilim. Aksine burayı temizlemek ve sağlamlaştırmak için çabaladım. Asla kolonlara zarar vermedim. 100 bin lira zararım var" dediği öğrenilmişti. Şahsın savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da zeminden kaçak kat inen şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da zeminden kaçak kat inen şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika
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