İstanbul'da zeytin bidonlarına gizlenmiş tarihi eser değeri taşıyan obje ve sikkeler ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 86 parça obje ve sikke ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser olabileceği düşünülen bazı eşyaların kargo yoluyla İstanbul'a gönderildiği bilgisi üzerine hareket geçti.

Beyoğlu ve Kağıthane'de belirlenen nokta ve adreslerde arama yapan ekipler, zeytin bidonu içerisinde gizlenmiş eşyaları tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından, 30 adet Bizans öncesi ve İslam dönemine ait sikke, 48 adet Roma dönemi oyun taşı, 3 adet gözyaşı şişesi, 5 adet çeşitli dönemlere ait obje olmak üzere toplam 86 parça obje ve sikkeye el konuldu.

Konuya ilişkin O.E. isimli bir şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.