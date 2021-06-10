Zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla 6 kişi yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 1'i eski banka çalışanı 6 kişi, zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 1'i eski banka çalışanı 6 kişi, zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Libya uyruklu doktor G.A.A.B'nin banka hesabındaki 200 bin doların, bilgisi dışında farklı hesaplara aktarıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, eski banka çalışanı M.S'nin hesaptaki parayı, irtibatlı olduğu kişilerin hesapları ile kendi hesabına aktardığını belirledi. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, M.S'nin de arasında bulunduğu 6 kişi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dekont, belge, dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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